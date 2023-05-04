Çin'in Demir Dışı Metal Sektörü İlk Çeyrekte Hızlı Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in demir dışı metal sektörü 2023'ün ilk çeyreğinde üretimde hızlı bir büyüme kaydetti.

Çin Demir Dışı Metaller Endüstrisi Derneği Başkan Yardımcısı Chen Xuesen, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, sektördeki büyük işletmelerin endüstriyel katma değerinin ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 arttığını söyledi.

Chen, 10 çeşit demir dışı metal ürün çıktısının ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artışla 18,26 milyon tona ulaştığını belirtti.

Chen, bu verinin bakır, alüminyum, kurşun, çinko, nikel, kalay, antimon, silikon, magnezyum ve titanyum olmak üzere başlıca 10 demir dışı metalden oluşan yeni listenin ürün çıktısı üzerinden hesaplandığını da sözlerine ekledi.

Listenin eski versiyonuyla karşılaştırıldığında, silikon yeni listeye dahil edilirken, cıva listeden çıkarıldı.

Veriler, sektördeki sabit varlık yatırımının, 2023'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan artışla yüzde 11,9 oranında yükseldiğini gösterdi.