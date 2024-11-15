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Çin'in Daxing Havalimanı'nda Uluslararası Seyahat Sayısı 4 Milyonu Aştı

Çin'in Daxing Havalimanı'nda Uluslararası Seyahat Sayısı 4 Milyonu Aştı
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Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı'nda bu yıl uluslararası seyahat sayısı 4 milyonu geçerek, geçen yıla göre iki kat artış gösterdi. Bu artış, toparlanan turizm pazarı ve vize muafiyeti politikalarının etkisiyle gerçekleşti.

BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı'nda işlemden geçen uluslararası seyahat sayısı, bu yıl 4 milyonu aşarak geçen yılın aynı dönemine göre iki kat arttı.

Havalimanının inceleme istasyonundan Wu Nan, "Daxing Havalimanı bu dönüm noktasına planlanandan 47 gün önce ulaştı" dedi.

Wu, yolcu hacmindeki artışın, toparlanan turizm pazarı, vize muafiyeti politikalarının uygulanması ve uluslararası değişim faaliyetlerindeki artıştan kaynaklandığını belirtti.

Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı'nın göç inceleme istasyonu tarafından açıklanan verilere göre 13 Kasım itibarıyla istasyonda işlemden geçen uluslararası seyahat sayısı 452.000'e ulaşarak geçen yılki rakamın üç katını aştı. 142.000'den fazla gelen uluslararası seyahat, vize muafiyeti politikaları kapsamında gerçekleştirilirken, 46.000'i de 144 saatlik transit vize muafiyeti hizmetlerinden yararlandı.

Avrupa, Asya ve Ortadoğu'da 25 ülke ve bölgedeki 43 noktaya uçuşun gerçekleştiği Daxing Havalimanı, uluslararası havayolu ağını daha fazla genişletmeyi planlıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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