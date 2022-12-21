Çin'in Daqing Petrol Sahası'nın Üçüncül Petrol Geri Kazanım Üretimi Rekor Seviyeye Ulaştı

HARBİN, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal Petrol Şirketi'ne bağlı Daqing Petrol Sahası'na göre, Çin'in en büyük karasal petrol sahası olan Daqing Petrol Sahası, bu yılın ilk 11 ayında üçüncül petrol geri kazanım teknolojisi yoluyla 10,26 milyon tonun üzerinde ham petrol üreterek yeni...

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Daqing Petrol Sahası'nda bir günbatımı manzarası görülüyor, 24 Mayıs 2021. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

HARBİN, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal Petrol Şirketi'ne bağlı Daqing Petrol Sahası'na göre, Çin'in en büyük karasal petrol sahası olan Daqing Petrol Sahası, bu yılın ilk 11 ayında üçüncül petrol geri kazanım teknolojisi yoluyla 10,26 milyon tonun üzerinde ham petrol üreterek yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

Bu miktar, aynı dönemde petrol sahasının toplam ham petrol üretiminin yüzde 37,4'ünü oluşturdu. Şimdiye kadar, Daqing Petrol Sahası'nın üçüncül geri kazanımı yoluyla yıllık ham petrol üretimi, peş peşe 21 yıldır 10 milyon tonu aşıyor.

Gelişmiş petrol geri kazanımı olarak da bilinen üçüncül geri kazanım, bir petrol rezervinden petrol çıkarmanın üçüncü aşamasıdır. Yöntem, bazı kimyasalların enjeksiyonu yoluyla birincil ve ikincil geri kazanım aşamalarından kazanılamayan petrolün çıkarılmasını sağlıyor.

Halen, üçüncül petrol geri kazanım teknolojisi, Daqing Petrol Sahasındaki I. Sınıf ve II. Sınıf rezervlerinde yaygın olarak kullanılıyor ve geri kazanım oranı, ikincil petrol geri kazanım teknolojisi bazında yüzde 14 ila yüzde 20 oranında artırıldı.

Daqing Petrol Sahası, Çin'in en büyük petrol üretim üslerinden biri. Ülkenin kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan petrol sahası, Çin'in modern petrol endüstrisine önemli bir katkı sağlıyor.

1959'da keşfedildiğinden bu yana petrol sahası 2,4 milyar tonun üzerinde ham petrol üretti. Petrol sahası, aynı dönemde Çin'in karadaki toplam ham petrol üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.