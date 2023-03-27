Çin'in Daqing Petrol Sahası'ndaki Üretim 2,5 Milyar Tonu Geçti

HARBİN, 27 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Petrol Şirketi'nin bir yan kuruluşu olan Daqing Petrol Sahası, ülkedeki en büyük kara petrol sahası olarak Pazar günü itibariyle 2,5 milyar tondan fazla ham petrol ürettiklerini açıkladı.

HARBİN, 27 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Petrol Şirketi'nin bir yan kuruluşu olan Daqing Petrol Sahası, ülkedeki en büyük kara petrol sahası olarak Pazar günü itibariyle 2,5 milyar tondan fazla ham petrol ürettiklerini açıkladı.

1959'da keşfedilen petrol sahası, Çin'in karadaki toplam ham petrol üretiminin yüzde 36'sını oluşturuyor.

Daqing Petrol Sahası, son 60 yıldır petrol üretimini istikrarlı şekilde sürdürdü ve art arda 27 yıl boyunca yılda 50 milyon tondan fazla ham petrol üretti. Son yıllardaki yıllık petrol ve doğalgaz üretimi ise 40 milyon TEP (ton eşdeğer petrol) seviyesinin üzerinde seyretti.

Daqing Petrol Sahası, Çin'in en büyük petrol üretim üslerinden biri. Ülkenin kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan petrol sahası, Çin'in modern petrol endüstrisine önemli katkıda bulunuyor.