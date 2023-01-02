Çin'in Daqing Petrol Sahası'nda Yıllık Petrol ve Doğalgaz Üretimi 40 Milyon Ton Petrol Eşdeğerini Geçti

HARBİN, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin'in karada yer alan en büyük petrol sahası olan Daqing Petrol Sahası, 2022 yılında yurtiçi ve yurtdışındaki petrol ve doğalgaz üretiminin 40 milyon ton eşdeğer petrolü geçtiğini açıkladı.

HARBİN, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin'in karada yer alan en büyük petrol sahası olan Daqing Petrol Sahası, 2022 yılında yurtiçi ve yurtdışındaki petrol ve doğalgaz üretiminin 40 milyon ton eşdeğer petrolü geçtiğini açıkladı.

Çin Ulusal Petrol Şirketi'nin bir yan kuruluşu olan Daqing Petrol Sahası'na göre, geçen yıl 30 milyon ton ham petrol ve 5,5 milyar metreküpten fazla doğalgazı içeren bu rakam, 2003 yılından bu yana aralıksız 20 yıldır artışını sürdürüyor.

Saha ayrıca bu yıl Songliao, Sichuan ve Tarim havzalarında kaynak arama çalışmalarında da yeni başarılar elde etti.

Öte yandan petrol sahası yeni enerjiyle ilişkili iş geliştirme çalışmalarına da çaba harcıyor. Bunlar içerisinde, toplam 220.000 kilovat kapasiteli 15 yeni enerji projesi şimdiden tamamlanmış bulunuyor.

Daqing Petrol Sahası, Çin'in en büyük petrol üretim üslerinden biri. Ülkenin kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yer alan saha, Çin'in modern bir petrol endüstrisine kavuşmasına önemli katkılar yaptı.