Çin'in Daqing Petrol Sahası'nda Doğalgaz Üretimi Arttı - Haberler

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Çin'in Daqing Petrol Sahası'nda Doğalgaz Üretimi Arttı

Xinhua - Güncel
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Çin'in Daqing Petrol Sahası'nda Doğalgaz Üretimi Arttı

HARBİN, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Petrol Şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, şirkete bağlı Daqing Petrol Sahası'nda bu senenin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre 406 milyon metreküp artışla 2,9 milyar metreküpten fazla doğalgaz üretildi.

HARBİN, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Petrol Şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, şirkete bağlı Daqing Petrol Sahası'nda bu senenin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre 406 milyon metreküp artışla 2,9 milyar metreküpten fazla doğalgaz üretildi. Bu dönemde petrol sahası, geçen yılın aynı dönemine göre 437 milyon metreküp artışla 2 milyar metreküpten fazla doğalgaz sattı. Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yer alan petrol sahası, ülkenin en büyük petrol üretim alanlarından biri olma özelliğini taşıyor. Geçen sene petrol ve gaz üretimi 43,22 milyon ton petrol eşdeğerine ulaştı. 1959'da keşfedilen saha Çin'in modern petrol endüstrisi sisteminin kurulmasına önemli katkılarda bulundu.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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