Çin'in Danyang kenti gözlük sektöründe inovasyona odaklanıyor

DANYANG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in "gözlük şehri" olarak anılan Danyang kenti, gözlük sektöründe faaliyet gösteren 1.600'ü aşkın şirkete ev sahipliği yapıyor.

Danyang'daki gözlük şirketleri pazar payını korumak ve yeni pazar talebine ayak uydurmak amacıyla son yıllarda inovasyona ve markalaşmaya daha fazla önem vererek tüm sektörel zincirin şekillenmesine katkıda bulundu.