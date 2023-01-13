Çin'in Dalian Limanı, Şili Kirazı İçin Doğrudan Nakliye Hattı Açtı

DALİAN, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Dalian Limanı, kiraz ithalatı için Şili'den doğrudan bir nakliye hattı açtı.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Hanyuan ilçesinin Jiuxiang kasabasında bir meyve pazarında satılan kirazlar görülüyor, 8 Haziran 2020. (Fotoğraf: Jiang Hongjing/Xinhua)

DALİAN, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Dalian Limanı, kiraz ithalatı için Şili'den doğrudan bir nakliye hattı açtı.

Toplam 616 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade eder) Şili kirazı yüklü GSL Tinos gemisi 22 günlük yolculuğun ardından Çarşamba günü Dalian'daki konteyner terminaline demirledi.

Bu kirazların 592 TEU'su doğrudan Çin'deki toptan pazarlara teslim edilecek. Kalan kısmı ise Dalian Limanı'ndan Güney Kore'ye sevk edilecek.

Şili kirazı giderek Çinli tüketicinin gözdesi haline gelirken bu ürüne yönelik pazar talebi de artmaya devam ediyor. Kirazların Şilili ihracatçılarının temsilcisi Victor Maroto, "Çin ana pazarımız ve stratejik ortağımız haline geldi" dedi.

Dalian Limanı'nın sahibi Liaoning Limanı Limited Şirketi'ne göre Şili kirazlarının Çin pazarına dağıtımı eskiden Güney Kore'deki Busan ve Çin'deki Shenzhen gibi limanlar aracılığıyla yapılıyordu. Doğrudan nakliye güzergahının açılması, Çin'in kuzeydoğusu ve kuzeyindeki müşterilere daha hızlı teslimat olanağı sağlayacak.

Dalian Limanı son dönemde soğuk zincir lojistik merkezi kurma çalışmalarını aralıksız sürdürdü ve ithal meyvelerin dağıtımına destek verdi. 2022 yılında Dalian Limanı'nda gerçekleştirilen ithal meyve işlem hacminde yıllık yüzde 23 artış yaşandı.