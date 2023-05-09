Çin'in Dalian Limanı'ndan Avrupa'ya Giden Yeni Konteyner Nakliye Rotası Faaliyete Başladı

DALİAN, 9 Mayıs (Xinhua) -- MSC Katie konteyner gemisi, Akdeniz'in batı kıyısına gitmek üzere Pazartesi günü Dalian Konteyner Terminali'nden yola çıktı. Çin'in kuzeydoğusundaki liman şehri Dalian'ı bölgeyle birleştiren ilk doğrudan konteyner nakliye rotası bu seyahat ile faaliyete geçmiş oldu.

Dalian'ı İtalya'daki Gioia Tauro, La Spezia ve Cenova limanlarına, Fransa'daki Fos ve İspanya'daki Barselona limanlarına ve daha birçok büyük Avrupa limanına bağlayan yeni nakliye rotasında, her biri 14.000 standart konteyner kapasiteli 11 büyük konteyner gemisi yol alacak.

21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu boyunca ilerleyen nakliye güzergahı, İsrail ve Suudi Arabistan gibi Ortadoğu ülkelerinden de geçiyor.

Deniz taşımacılığı kanalının açılması, bölge ile Avrupa ülkeleri arasındaki ticarete büyük fayda sağlıyor. Liaoning Liman Grubu'nun yan kuruluşu olan Dalian Konteyner Terminali Şirketi'nin Genel Müdürü Li Xiaoguang, kanalın açılmasının makine ve elektrikli ekipman, otomobil ve otomobil parçaları, kimyasal, mineral, tahıl ve dondurulmuş gıda gibi rekabetçi sektörlerde büyümeyi etkili bir şekilde artıracağını söyledi.

Li, Xinhua'ya yaptığı açıklamada "Gelinen noktada Dalian Limanı, dünya çapında 160'tan fazla ülke ve bölgede 300'den fazla limanı kapsayan 92 dış ticaret rotası da dahil olmak üzere 105 konteyner nakliye yolu işletiyor" dedi.