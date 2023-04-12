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Çin'in Dai Kasabası Kültür Turizmi Merkezi Haline Geldi

Çin'in Dai Kasabası Kültür Turizmi Merkezi Haline Geldi

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MANGSHİ, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletine bağlı Dehong Dai ve Jingpo Özerk İli'nin Mangshi şehrindeki tarihi Dai kasabasını ziyaret eden turistler, 11 Nisan 2023.

MANGSHİ, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletine bağlı Dehong Dai ve Jingpo Özerk İli'nin Mangshi şehrindeki tarihi Dai kasabasını ziyaret eden turistler, 11 Nisan 2023.

Tarihi kasaba, ziyaretçilerin gece turu deneyimini zenginleştirmeye ve yerel kültür turizmini canlandırmaya yönelik yerel kültürel unsurlara ev sahipliği yapıyor. (Fotoğraf: Chen Xinbo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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