Çin'in "Dağ Kenti" Ulaşım Sorununu Raylı Toplu Taşımayla Çözdü

Çin'in "dağ kenti" diye anılan Chongqing'de faaliyetteki raylı taşıma hatlarının toplam uzunluğu, 5. hattın yeni bölümünün Pazartesi günü trafiğe açılmasıyla 500 kilometreyi geçti.

Chongqing Belediyesi Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Komisyonuna göre yeni bölümün açılmasıyla kentte faaliyet halinde olan raylı toplu taşıma hattı sayısı 12'ye çıktı.

Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing, yıllar boyunca raylı taşıma sistemi inşaatında birçok atılım gerçekleştirdi.

Dağlık arazi koşullarına uyum sağlamak için özel olarak geliştirilmiş tren modellerini devreye sokan kent, dünya standardında birçok raylı sistem geçiş köprüsü inşa etti.

ANONS (İngilizce): ZHOU SİYU, Xinhua muhabiri:

"Bu baharda, Chongqing raylı taşıma sistemi halka sadece güzel manzaralar sunmakla kalmıyor aynı zamanda iyi haberler de getiriyor. 5. hattın yeni bir bölümünün 27 Şubat'ta açılmasıyla, Chongqing raylı taşıma sisteminin toplam uzunluğu 500 kilometreye ulaştı. Bu şekilde halka daha fazla kolaylık sağlayacak olan sistem, Chongqing'in raylı taşıma sistemini de yeni bir seviyeye taşıyacak."

Kentin Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Komisyonuna göre Chongqing çok katmanlı bir raylı taşıma sistemi inşa etmek için daha fazla çaba gösterecek.

Kent, 2025 yılına kadar hem hizmet veren hem de inşaat halinde olan toplam 1000 kilometreden fazla mesafede raylı taşıma sistemine sahip olmayı hedefliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chongqing'den bildiriyor.(XHTV)