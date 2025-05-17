Çin'in Cuçüe-2 Roketi ile 6 Uydu Uzaya Gönderildi

Çin'in sıvı metan yakıtlı "Cuçüe-2" (ZQ-2) roketinin geliştirilmiş versiyonu "ZQ-2E Y2" ile 6 uydunun uzaya gönderildiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, uyduları taşıyan roket, Gobi Çölü'ndeki Donfıng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'ndeki platformdan fırlatıldı.

Uyduların planlanan yörünge konumuna ulaştığı fırlatış, Cuçüe-2 roketiyle gerçekleştirilen dördüncü başarılı taşıma görevi oldu.

Merkezi Pekin'de bulunan özel havacılık ve uzay şirketi LandSpace tarafından üretilen roket, Çin takım yıldızlarının 4 simgesinden biri olan "Vermilyon Kuşu"nun adını taşıyor.

Dünyanın metanla çalışan ilk roketi

Yakıt olarak sıvı metan, oksitleyici olarak sıvı oksijen kullanılan Cuçüe-2, dünyanın metanla çalışan ilk roketi olma özelliği taşıyor.

Roketin yeni versiyonunun adında kullanılan "E" harfi geliştirilmiş (enhanced) anlamına gelirken, "Y2" kodu bu versiyonun ikinci uygulaması olduğunu ifade ediyor.

Şirket daha önceki fırlatışlarında kullandığı önceki nesil roketlere "ZQ-2 Y1", "ZQ-2 Y2" ve "ZQ-2 Y3" adlarını vermişti.

Yeni nesil roketin ilk fırlatışı 2024'te yapılmıştı

Yeni nesil roketin ilk versiyonu olan "ZQ-2E Y1"in ilk fırlatışı 27 Kasım 2024'te yapılmış, roket iki test uydusunu yörüngeye ulaştırmıştı.

Yeni versiyonda roketin 49,5 metrelik uzunluğu kısaltılarak 47,3 metreye düşürülürken ağırlığı da azaltılmıştı.

Yeni tasarımla roketin kalkış gücü 268 tondan 282 tona yükseltilirken, Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye taşıyabildiği yük kapasitesi 1,5 tondan 4 tona çıkarılmıştı.

Cuçüe-2'nin Aralık 2022'deki ilk fırlatılış denemesi başarısız olmuş, ardından roketle Temmuz 2023 ve Aralık 2023'te iki başarılı taşıma görevi icra edilmişti.