Çin'in Cuçüe-2 Roketi ile 6 Uydu Uzaya Gönderildi

Çin'in Cuçüe-2 Roketi ile 6 Uydu Uzaya Gönderildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, sıvı metan yakıtlı Cuçüe-2 roketinin geliştirilmiş versiyonu ZQ-2E Y2 ile 6 uydunun uzaya fırlatıldığını duyurdu. Roket, Gobi Çölü'nden başarıyla kalkış yaptı.

Çin'in sıvı metan yakıtlı "Cuçüe-2" (ZQ-2) roketinin geliştirilmiş versiyonu "ZQ-2E Y2" ile 6 uydunun uzaya gönderildiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, uyduları taşıyan roket, Gobi Çölü'ndeki Donfıng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'ndeki platformdan fırlatıldı.

Uyduların planlanan yörünge konumuna ulaştığı fırlatış, Cuçüe-2 roketiyle gerçekleştirilen dördüncü başarılı taşıma görevi oldu.

Merkezi Pekin'de bulunan özel havacılık ve uzay şirketi LandSpace tarafından üretilen roket, Çin takım yıldızlarının 4 simgesinden biri olan "Vermilyon Kuşu"nun adını taşıyor.

Dünyanın metanla çalışan ilk roketi

Yakıt olarak sıvı metan, oksitleyici olarak sıvı oksijen kullanılan Cuçüe-2, dünyanın metanla çalışan ilk roketi olma özelliği taşıyor.

Roketin yeni versiyonunun adında kullanılan "E" harfi geliştirilmiş (enhanced) anlamına gelirken, "Y2" kodu bu versiyonun ikinci uygulaması olduğunu ifade ediyor.

Şirket daha önceki fırlatışlarında kullandığı önceki nesil roketlere "ZQ-2 Y1", "ZQ-2 Y2" ve "ZQ-2 Y3" adlarını vermişti.

Yeni nesil roketin ilk fırlatışı 2024'te yapılmıştı

Yeni nesil roketin ilk versiyonu olan "ZQ-2E Y1"in ilk fırlatışı 27 Kasım 2024'te yapılmış, roket iki test uydusunu yörüngeye ulaştırmıştı.

Yeni versiyonda roketin 49,5 metrelik uzunluğu kısaltılarak 47,3 metreye düşürülürken ağırlığı da azaltılmıştı.

Yeni tasarımla roketin kalkış gücü 268 tondan 282 tona yükseltilirken, Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye taşıyabildiği yük kapasitesi 1,5 tondan 4 tona çıkarılmıştı.

Cuçüe-2'nin Aralık 2022'deki ilk fırlatılış denemesi başarısız olmuş, ardından roketle Temmuz 2023 ve Aralık 2023'te iki başarılı taşıma görevi icra edilmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Nesrin Cavadzade yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu

Yatakta iç çamaşırıyla verdiği kahve pozu olay oldu
Zirvede yan yana gelen Erdoğan ile Meloni arasında dikkat çeken diyalog

Fotoğraf çekimindeki harekete dikkat! Erdoğan, gülmekle yetindi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj

Bahçeli'den DEM'li vekilin yayınına mesaj! Öcalan vurgusu dikkat çekti
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
Araçla önünü kestiği eşinin kafasına sıktı

Kan donduran olay! Araçla önünü kesip kafasına sıktı
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı

Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi

2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni esprisiyle kırdı geçirdi
İstanbul'daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı

İstanbul'daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı
Türk sinemasının efsane ismi Ali Özgentürk için tören düzenlendi

Türk sinemasının usta ismine veda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.