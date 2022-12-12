Çin'in Cop15 Standında Dev Pandanın Anavatanı Temalı Etkinlik Düzenlendi

Çin'in Sichuan eyaletinin dev panda koruma çalışmaları, Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 15. toplantısının (COP15) ikinci bölümünde, Çin standında sergileniyor.

ANONS (İngilizce): PENG ZHUO, Xinhua muhabiri:

"Çin, geçtiğimiz on yıllar içerisinde dev panda korumasında olağanüstü başarılar elde etti. 2017 yılında dev panda parkı için pilot uygulamayı başlattı. Geçtiğimiz yıl ise Dev Panda Ulusal Parkı'nın da içinde bulunduğu beş ulusal parktan oluşan ilk ulusal park grubunu resmi olarak duyurdu."

Yaklaşık 22.000 kilometrekare üzerine kurulu parkta 1.300'den fazla vahşi panda yaşıyor. Sichuan'daki park alanı toplam arazinin yüzde 87,7'sini kaplıyor ve parkta yaşayan vahşi dev pandalar, parktaki toplam panda nüfusunun yüzde 91,6'sına karşılık geliyor.

Sichuan, geçtiğimiz yıllarda parkın eyalet sınırları içindeki bölümünde vahşi panda koruma çabalarını artırdı.

SES (Çince): LİU YUANYUE, Sichuan Ekoloji-Çevre Bilimleri Akademisi'nde kıdemli mühendis:

"Bugün bu özel oyuncak pandayı sergiliyoruz. 20 günlük bir panda yavrusu büyüklüğünde. Neyi simgeliyor? Sichuan'ın eşsiz biyoçeşitliliğini. Sichuan'da birçok nadir hayvan ve bitki türü bulunuyor. Manzaranın tadını çıkarmak ve bu değerli bitki ve hayvanların yakınında olmak için Sichuan'a hoşgeldiniz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Montreal'dan bildiriyor.(XHTV)