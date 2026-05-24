Çin'in güneybatısındaki selde 3 kişi öldü, 19 kişi kayboldu

Çin'in güneybatısındaki Çongçing ilinde şiddetli sağanak sonucu meydana gelen sellerde 3 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi kayboldu. Birçok ilçede alarm seviyeleri yükseltilirken arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Xinhua ajansının haberine göre, dün gece başlayan ve bu sabaha kadar devam eden sağanak ilin birçok bölgesinde sellere yol açtı.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada Yongçuan ilçesinde sel nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 19 kişiden ise halen haber alınamadığı belirtildi.

Seller nedeniyle Yongçuan ilçesinde 1. seviye, 29 ilçe ve beldede 2. seviye, 9 ilçe ve beldede ise 3. seviye alarm ilan edildi.

Yoğun sağanak nedeniyle 22 ilçe ve beldede nehirlerde su seviyesinin tehlike eşiğini aştığı ilde arama kurtarma ve afet giderme çalışmaları yürütülüyor.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, sellerden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması dahil afet giderme çalışmalarına destek olmak üzere bir çalışma ekibini bölgeye gönderdi.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
