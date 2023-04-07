Çin'in Çiftlik Ürünleri İthalat ve İhracatı İlk İki Ayda Yükseldi

BEİJİNG, 7 Nisan (Xinhua) -- Çin'in tarım ürünleri dış ticareti yılın ilk iki ayında istikrarlı bir büyüme kaydetti.

BEİJİNG, 7 Nisan (Xinhua) -- Çin'in tarım ürünleri dış ticareti yılın ilk iki ayında istikrarlı bir büyüme kaydetti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre ülkenin çiftlik ürünleri ithalat ve ihracat toplamı söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 54,16 milyar ABD dolarına ulaştı.

Ayrıntılı analizde Çin'in tarımsal ithalatı, Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artışla 39,62 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde ülkenin çiftlik ürünleri ihracatı, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 2,3 artarak 14,55 milyar dolara çıktı.