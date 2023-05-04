Çin'in CIA Raporu: ABD Gerçek Bir 'Hacker İmparatorluğu'

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- ABD federal hükümetinin önde gelen istihbarat teşkilatlarından ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı ( Cıa ) hakkında Çin'in yayımladığı yeni bir rapor, ABD manipülasyonu altındaki "hacker imparatorluğunu" ortaya çıkardı.

Çin Ulusal Bilgisayar Virüsü Acil Müdahale Merkezi ve siber güvenlik şirketi 360 tarafından Perşembe günü yayımlanan raporda, Cıa'in uzun süredir dünya genelinde gizlice "barışçıl evrim" ve "renkli devrimler" düzenlediği ve sürekli casusluk faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

Raporda, bu yüzyılda hızla gelişen internetin sızma, ifsat ve sorun çıkarma faaliyetlerini yürütmek için Cıa'e yeni olanaklar sağladığı vurgulandı.

Raporda, Cıa'in siber saldırılarda kullandığı silahlar ile Çin ve diğer ülkelerde meydana gelen belli siber güvenlik vakalarına ilişkin önemli ayrıntılar açıklanırken, siber saldırılar ve casusluk da dahil olmak üzere teşkilatın yürüttüğü zararlı faaliyetler gün yüzüne çıkarıldı. Raporla, dünya genelinde yaşanan siber saldırıların mağdurları için referans ve öneriler sunmanın amaçladığı belirtildi.

Raporda, Cıa'nın bazı ülkelerde 50'den fazla yasal hükümeti devirerek veya devirmeye teşebbüs ederek karışıklığa yol açtığı ancak teşkilatın bu eylemlerden sadece yedisine karıştığını kabul ettiği belirtildi.

Rapora göre 2020'de 360 adlı şirket, Çin ve uluslararası dostlarını hedef alan siber saldırılar düzenleyen APT-C-39 kodlu, daha önce bilinmeyen bir saldırı örgütü tespit etti.

Örgütün, Çin ve diğer mağdur ülkeleri hedef alan siber saldırılar düzenlemek için, tümü sözde Vault 7 sızıntısıyla bağlantılı olan Athena, Fluxwire, Grasshopper, AfterMidnight, HIVE ve ChimayRed gibi silahları kullandığı ortaya çıktı. İlgili saldırıların tarihi 2011'e kadar dayanıyor.

Rapora göre küresel siber saldırıları yaparken sıfır gün açıklarından faydalanan Cıa, dünya genelinde "zombi bot ağları" ve "basamak taşları" kurarak ağ sunucularına, ağ terminallerine, dönüştürücülere ve yönlendiricilere, ayrıca büyük miktarda endüstriyel kontrol ekipmanına yönelik saldırılar düzenledi.

Raporda, 360 şirketinin ilgili siber saldırı silahlarından birden fazla örnek aldığı ve bu örneklerin çoğunun Vault 7 belgelerinde bahsedilen geliştirme standartları ile teknik özelliklere uyduğu belirtildi. Bugüne kadar yalnızca Cıa, saldırı silahlarını geliştirirken bu standart ve özellikleri sıkı şekilde uyguladı.

Rapor ayrıca Çin teknik ekibinin, yalnızca ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından kullanılan bilgi dinleme aracından örnek elde ettiğini belirtti. Bunun da CIA ve NSA'nın aynı hedefe ortaklaşa saldırabileceğine, saldırı silahlarını birbirleriyle paylaşabileceğine veya birbirlerine teknolojik destek veya personel desteği sağlayabileceğine işaret ettiği belirtildi.

Raporda, ABD manipülasyonu altındaki siber uzay hegemonyasının, CIA'in dünya genelinde otomatik, sistematik ve akıllı saldırılar gerçekleştirmesiyle tüm dünyayı gizlice takip ettiği belirtildi.

Rapora göre, Çinli teknik ekip ilgili vakaları analiz ettikten sonra bu gibi saldırı silahlarının neredeyse bütün internet ve Nesnelerin İnterneti varlıklarına eriştiğini; böylece yabancı bir ülkenin internet ağı ile önemli ve hassas bilgilerini ABD'nin kontrolü veya casusluğuna açık hale getirebileceğini tespit etti. Rapor ayrıca ABD'nin gerçek bir "hacker imparatorluğu" olduğuna dikkat çekti.