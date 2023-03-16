Çin'in Chongqing Şehrinde Sürücüsüz Taksiler Hizmete Girdi

Çin'in "dağ şehri" Chongqing'de bölge sakinleri artık kendi kendine çalışan bir taksiyi çevirebiliyor.

Çin'in "dağ şehri" Chongqing'de bölge sakinleri artık kendi kendine çalışan bir taksiyi çevirebiliyor.

Chongqing, Çin'de sürücüsüz taksi ve otobüsler için kamuya açık yolları hizmete sokan ilk şehirlerden biri oldu.

SES 1 (İngilizce): XİAO YİNGJİE, Chongqing'in Yongchuan Bölgesi yetkilisi

"Chongqing'in Yongchuan Bölgesi'nde 1.500 kilometrekarelik alanı kapsayan, yaklaşık 1.400 kilometrelik bir sürücüsüz test yolu açıldı. Bu yollar kentsel otoban, idari yollar, iş bölgesi yolları ve dağ yolları dahil olmak üzere çeşitli uygulama senaryolarını kapsıyor. Sürücüsüz araç hizmeti vatandaşların, şehirdeki 'akıllı' refahı hissetmesini sağlıyor."

SES 2 (İngilizce): ZHANG DAN, Baidu'nun stratejik operasyon ekibi görevlisi

"Geçen yılın Ağustos ayından bu yana Baidu Apollo Go ilk olarak Chongqing ve Wuhan'da tamamen insansız ticari mobilite hizmetlerini sundu. Şu anda Apollo; Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen ve Chongqing'in de aralarında olduğu 12 şehirde faaliyet gösteriyor. Bunların arasında Wuhan, Chongqing ve Beijing tam otonom ticari operasyon ve testlerini başlattı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Chongqing'den bildiriyor.(XHTV)