Çin'in Chongqing Şehri Robot Endüstrisinde Büyük Gelişmeler Kaydediyor

CHONGQİNG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi, son yıllarda robot endüstrisinin gelişimini teşvik etmek üzere birçok adım atmış durumda. Chongqing'de günümüzde araştırma ve geliştirme, komple makine imalatı, test, sistem entegrasyonu, parça eşleştirme, yetenek eğitimi ve uygulama hizmetlerini kapsayan tam bir robot sanayi zinciri oluşmuş durumda.

2024 yılında Chongqing'in robot üretimi 60.000 seti aşarak 37 milyar yuanı (yaklaşık 5,1 milyar ABD doları) aştı.