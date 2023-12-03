Çin'in Chongqing kentinde Sensör Sanayi Parkı İnşa Edildi

Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing'in Beibei bölgesi, Çin Demiryolu İnşaat Limited Şirketi (CRCC) ile birlikte bir sensör sanayi parkı inşa etti. Park, akıllı sensör endüstrisinin gelişmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde bulunan sensör sanayi parkındaki bir akıllı teknoloji şirketinin test atölyesi, 30 Kasım 2023. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

CHONGQİNG, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing'in Beibei bölgesi geçtiğimiz yıllarda Çin Demiryolu İnşaat Limited Şirketi (CRCC) ile birlikte bir sensör sanayi parkı inşa etti. Park, imtiyazlı politikalar, destek fonları ve yatırımlar sunarak akıllı sensör endüstrisinin büyük ölçekli, uzmanlaşmış, kademeli ve üst düzey bir şekilde gelişmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde bulunan sensör sanayi parkındaki bir teknoloji şirketinin test atölyesinde çalışan işçiler, 30 Kasım 2023. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde bulunan sensör sanayi parkındaki bir teknoloji şirketinin otomatik çip atölyesi, 30 Kasım 2023. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde bulunan sensör sanayi parkındaki bir sayaç şirketinin otomatik atölyesi, 30 Kasım 2023. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde bulunan sensör sanayi parkındaki bir teknoloji şirketinin test atölyesinde çalışan işçi, 30 Kasım 2023. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde bulunan sensör sanayi parkındaki bir sayaç şirketinin otomatik atölyesi, 30 Kasım 2023. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde bulunan sensör sanayi parkındaki bir akıllı teknoloji şirketinin üretim atölyesindeki işçiler, 30 Kasım 2023. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde bulunan sensör sanayi parkındaki bir teknoloji şirketinin otomatik çip atölyesi, 30 Kasım 2023. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde bulunan sensör sanayi parkının işleyişi hakkında bilgi veren bir Çin Demiryolu İnşaat Limited Şirketi (CRCC) personeli (sağdan birinci), 30 Kasım 2023. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)