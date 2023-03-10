Çin'in Chongqing Kenti Yeni Enerjili Araç İhracatını Artırıyor

Çin'de önemli bir otomobil üretim üssü olan Chongqing, yeni enerjili araçlarının (NEV'ler) ihracatını artırmak için çaba sarfediyor.

Çin'de önemli bir otomobil üretim üssü olan Chongqing, yeni enerjili araçlarının (NEV'ler) ihracatını artırmak için çaba sarfediyor.

Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing kenti, son yıllarda otomobillerin elektrifikasyonu ve akıllı bir şekilde güncellenmesi ile ürün yapısının optimizasyonunu teşvik ediyor.

Bir dizi orta ve üst düzey NEV piyasaya girerek NEV ihracatındaki artışı tetikledi. 2022'de Chongqing'in otomobil ihracatı yıllık bazda yaklaşık yüzde 90 arttı.

SES (Çince): SONG SHUANG, Chongqing Changan Otomobil Uluslararası Satış ve Hizmet Şirketi Genel Müdürü:

"Changan Otomobil, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 43 artışla kendi markasına ait 150.000 adet otomobilini yaklaşık 70 ülkeye ihraç etti. 2023 yılında ihracatımızı daha da artırmayı planlıyoruz. Yıl genelinde, bir önceki yıla oranla yüzde 30'dan fazla artışla 200.000'den fazla araç ihraç etmeyi bekliyoruz. 2023'ün ilk çeyreğinde ihracat hacminin geçen yılın aynı dönemini aşarak 50.000'den fazla araç olduğu tahmin ediliyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chongqing'den bildiriyor. (XHTV)