Çin'in Chongqing Kenti 2027'ye Kadar Teknoloji Firması Sayısını 100.000'e Çıkaracak

CHONGQİNG, 31 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing Belediyesi önümüzdeki 5 yıl içinde kentteki teknoloji firmalarının sayısını artırmayı ve 2027'ye kadar yaklaşık 100.000'e çıkarmayı hedefliyor.

Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de düzenlenen 2022 Akıllı Çin Fuarı'nda interaktif bir uygulamayı deneyen bir gazeteci, 22 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

CHONGQİNG, 31 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing Belediyesi önümüzdeki 5 yıl içinde kentteki teknoloji firmalarının sayısını artırmayı ve 2027'ye kadar yaklaşık 100.000'e çıkarmayı hedefliyor.

Belediye tarafından Cuma günü düzenlenen basın toplantısında verilen bilgiye göre kentteki yüksek teknoloji firmalarının sayısı 2027'ye kadar 12.800'ü aşacak.

Chongqing Belediyesi devamlı olarak yeni büyüme faktörleri geliştirdi ve kalkınma için yeni alanlar açtı. Belediye yönetiminin çalışma raporuna göre, Chongqing'in son beş yılda gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH) yıllık ortalama yüzde 5,3 artış kaydederek 2022 yılında tahmini 2,9 trilyon yuanı (yaklaşık 422 milyar ABD doları) aştı.