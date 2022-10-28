Çin'in Chongqing Belediyesinin Dış Ticareti İlk Dokuz Ayda Yüzde 8,5 Arttı

CHONGQİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing Belediyesi'nin gümrük yetkilileri tarafından verilen bilgiye göre Chongqing'in dış ticareti 2022'nin ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artarak 625,95 milyar yuana (yaklaşık 87,3 milyar ABD doları) ulaştı.

CHONGQİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing Belediyesi'nin gümrük yetkilileri tarafından verilen bilgiye göre Chongqing'in dış ticareti 2022'nin ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artarak 625,95 milyar yuana (yaklaşık 87,3 milyar ABD doları) ulaştı.

Chongqing gümrüğü, Ocak-Eylül döneminde kentten yapılan ihracatın yıllık yüzde 11,5 artışla 407,45 milyar yuana çıkarken ithalatın da yüzde 3,3 artarak 218,5 milyar yuana yükseldiğini açıkladı.

Söz konusu dönemde Chongqing'de bulunan dış yatırımlı şirketlerin ithalat ve ihracatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 artarak 294,24 milyar yuan olarak gerçekleşti. Özel şirketlerin ithalat ve ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 artışla 283,5 milyar yuan oldu.

Yılın ilk dokuz ayında Chongqing'in Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile olan dış ticareti yıllık bazda sırasıyla yüzde 1,8, yüzde 4 ve yüzde 3,1 yükseliş kaydetti.

Öte yandan Chongqing'in Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık üyesi diğer ülkelerle ticareti yıllık bazda yüzde 12,8 artarken, Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelerle ticareti ise yıllık yüzde 6,9 artış gösterdi.