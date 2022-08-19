Çin'in Chongqing Belediyesi Rekor Düzeyde Hava Sıcaklığı Bildirdi

CHONGQİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde Perşembe günü saat 16.00'da 45 santigrat derece ile rekor düzeyde yüksek hava sıcaklığı kaydedildi.

Bu sırada Chongqing'in 30'un üzerinde bölge ve ilçesi 40 santigrat derecenin üzerinde hava sıcaklığı bildirdi. Perşembe günü Chongqing'de yüksek sıcaklıklar nedeniyle ülkenin dört kademeli hava durumu uyarı sisteminin en şiddetli uyarısı olan kırmızı alarm verildi. Bu, Chongqing'de yazın başından bu yana verilen sekizinci kırmızı alarm oldu.

Bu yıl Temmuz ayından bu yana Chongqing'de 35 santigrat derecenin üzerinde 33 gün olduğu hesaplandı. Belediyede ortama sıcaklık bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2,6 santigrat derece daha yüksek seyrediyor.

Hava durumu tahminleri, gelecek hafta sıcak hava dalgalarının Chongqing genelini kavurmaya devam edeceğini gösteriyor.