Çin'in Chongqing Belediyesi Otomotiv Sektöründe Dönüşüme Hazırlanıyor
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CHONGQİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Chongqing Donggang Otomotiv Elektroniği Sanayi Parkı projesinin, Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing belediyesindeki otomotiv sektörünün dönüşümünü ve gelişimini hızlandırması bekleniyor.
CHONGQİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Chongqing Donggang Otomotiv Elektroniği Sanayi Parkı projesinin, Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing belediyesindeki otomotiv sektörünün dönüşümünü ve gelişimini hızlandırması bekleniyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel