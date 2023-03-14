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Çin'in Chongqing Belediyesi Otomotiv Sektöründe Dönüşüme Hazırlanıyor

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Çin'in Chongqing Belediyesi Otomotiv Sektöründe Dönüşüme Hazırlanıyor

CHONGQİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Chongqing Donggang Otomotiv Elektroniği Sanayi Parkı projesinin, Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing belediyesindeki otomotiv sektörünün dönüşümünü ve gelişimini hızlandırması bekleniyor.

Çin'in Chongqing Belediyesi Otomotiv Sektöründe Dönüşüme HazırlanıyorHavadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing belediyesindeki Chongqing Donggang Otomotiv Elektroniği Sanayi Parkı'nın inşaat sahası görülüyor, 13 Mart 2023. (Fotoğraf: Tang Yi/Xinhua)

CHONGQİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Chongqing Donggang Otomotiv Elektroniği Sanayi Parkı projesinin, Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing belediyesindeki otomotiv sektörünün dönüşümünü ve gelişimini hızlandırması bekleniyor.

Çin'in Chongqing Belediyesi Otomotiv Sektöründe Dönüşüme HazırlanıyorHavadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing belediyesindeki Chongqing Donggang Otomotiv Elektroniği Sanayi Parkı'nın inşaat sahası görülüyor, 13 Mart 2023. (Fotoğraf: Tang Yi/Xinhua)

Çin'in Chongqing Belediyesi Otomotiv Sektöründe Dönüşüme HazırlanıyorHavadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing belediyesindeki Chongqing Donggang Otomotiv Elektroniği Sanayi Parkı'nın inşaat sahası görülüyor, 13 Mart 2023. (Fotoğraf: Tang Yi/Xinhua)

Çin'in Chongqing Belediyesi Otomotiv Sektöründe Dönüşüme HazırlanıyorÇin'in güneybatısında yer alan Chongqing belediyesindeki Chongqing Donggang Otomotiv Elektroniği Sanayi Parkı'nın inşaat sahasında çalışan işçiler, 13 Mart 2023. (Fotoğraf: Tang Yi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti 14 Mart Güncel Haberler

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