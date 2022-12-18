Çin'in Chongqing Belediyesi'nin Dış Ticareti Ocak-Kasım Döneminde Yüzde 4 Arttı

CHONGQİNG, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında bulunan Chongqing Belediyesi'ndeki gümrük idaresine göre, belediyenin yılın ilk 11 ayındaki dış ticareti, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak yaklaşık 748,79 milyar yuana (yaklaşık 107,29 milyar ABD doları) ulaştı.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde bulunan Tuanjiecun istasyonunda kalkışa hazır bir Çin-Avrupa yük treni görülüyor, 30 Haziran 2022. (Fotoğraf: Tang Yi/Xinhua)

CHONGQİNG, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında bulunan Chongqing Belediyesi'ndeki gümrük idaresine göre, belediyenin yılın ilk 11 ayındaki dış ticareti, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak yaklaşık 748,79 milyar yuana (yaklaşık 107,29 milyar ABD doları) ulaştı.

Chongqing Gümrük İdaresi'ne göre, belediyenin ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 487,07 milyar yuana, ithalatı ise aynı dönemde yüzde 1,7 artışla 261,72 milyar yuana yükseldi.

Chongqing'in Avrupa Birliği, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesindeki ülkeler ve Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık anlaşmasına taraf diğer ülkeler ile yaptığı dış ticaret, Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 3,1, yüzde 1,4 ve yüzde 9,9 artış gösterdi.

Mekanik ve elektrik ürünleri belediyenin başlıca ihracat kalemlerini oluştururken, entegre devreler, depolama bileşenleri ile metal cevheri ve mineralli kum ithalatı bu dönemde güçlü bir büyüme gösterdi.