Çin'in Chongqing Belediyesi'nin Dış Ticareti Ocak-Tem Muz Döneminde Yüzde 12,3 Arttı

CHONGQİNG, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nin gümrük yetkililerine göre, yılın ilk yedi ayında belediyenin dış ticareti, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,3 artışla 496,76 milyar yuana (yaklaşık 73,3 milyar ABD doları) çıktı. Toplam dış ticaret hacminde, ihracat bir önceki yıla kıyasla yüzde 17,5 artışla 324,48 milyar yuana, ithalat ise yüzde 3,6 artışla 172,28 milyar yuana ulaştı. Ocak-Temmuz döneminde, Chongqing'deki yabancı sermayeli şirketlerin ithalat ve ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,9 artışla 233,41 milyar yuana ulaştı. Özel şirketlerin ithalat ve ihracatı ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,8 artışla 223,1 milyar yuana çıktı. Söz konusu dönemde Chongqing'in Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile dış ticareti bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla sırasıyla yüzde 5,8, yüzde 4,6 ve yüzde 5,2 arttı. Bu arada, belediyenin Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık'ın diğer üyeleri ile ticareti bir önceki yılın aynı dönenime kıyasla yüzde 14,7 artarken Kuşak ve Yol İnisiyatifi ülkeleri ile ticareti bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 artış kaydetti.