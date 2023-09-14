Çin'in Chengdu Kentinde Vinç Kazası: 6 Ölü, 5 Yaralı

CHENGDU, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chengdu kentinde Çarşamba günü bir inşaat alanındaki kule vincinin devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

CHENGDU, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chengdu kentinde Çarşamba günü bir inşaat alanındaki kule vincinin devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Yerel yetkililer, hastaneye kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığını ve sağlık durumlarının stabil olduğunu belirtti. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma ise devam ediyor.