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Çin'in Chengdu Kenti, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na Ev Sahipliği Yapacak

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CHENGDU, 18 Temmuz 2023 (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'daki bir parkta yürüyen insanlar, 14 Temmuz 2023. 31. Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversite Yaz Oyunları, 28 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde Chengdu'da düzenlenecek.

CHENGDU, 18 Temmuz 2023 (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'daki bir parkta yürüyen insanlar, 14 Temmuz 2023.

31. Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversite Yaz Oyunları, 28 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde Chengdu'da düzenlenecek. (Fotoğraf: Wang Xi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Güncel Haberler

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