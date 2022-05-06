Çin'in Changsha Şehrinde Çöken Binada 53 Kişi Öldü, 10 Kişi Kurtarıldı

CHANGSHA, 6 Mayıs (Xinhua) -- Cuma günü düzenlenen basın toplantısında, Çin'in merkezindeki Hunan eyaletinde, sahibi tarafından inşa edilmiş bir konut binasının çökmesi sonucu toplam 53 kişinin hayatını kaybettiği teyit edildi. Hunan eyaletinin merkezi Changsha Belediye Başkanı Zheng Jianxin, arama ve kurtarma çalışmalarının Cuma günü sabah saat 03: 03'te sona erdiğini söyledi. Binanın enkazından 10 kişi kurtarıldı.

Yaralıların uygun şekilde tedavi edilmesini sağlamak için büyük yerel hastanelerden onlarca uzman görevlendirildi. Çin Komünist Partisi Changsha Belediye Komitesi Sekreteri Wu Guiying, yetkililerin kazayla ilgili daha ayrıntılı soruşturma yürüteceğini, sorumluları cezalandıracağını ve bu tür sahibi tarafından inşa edilmiş binalarda güvenlik denetimlerini artıracağını söyledi.

Basın toplantısı sırasında yetkililer ayağa kalkıp tüm kurbanlara, yaralılara ve ailelerine başlarını öne eğerek taziyelerini sundu ve bu kaza için özür diledi. Changsha'nın Wangcheng bölgesindeki bina 29 Nisan'da çökmüştü.

Xinhua / Güncel