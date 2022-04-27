Çin'in Changchun Şehrinde Salgının Hafiflemesiyle Yaşam ve Üretim Yeniden Başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in Changchun Şehrinde Salgının Hafiflemesiyle Yaşam ve Üretim Yeniden Başladı

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Çin'in Changchun Şehrinde Salgının Hafiflemesiyle Yaşam ve Üretim Yeniden Başladı

CHANGCHUN, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Jilin eyaletinin merkezi Changchun şehrinin salgın önleme ve kontrol merkezi Çarşamba günü, şehir genelinde uygulanan kapalı yönetimin Perşembe gününden itibaren aşamalı olarak kaldırılacağını açıkladı.

CHANGCHUN, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Jilin eyaletinin merkezi Changchun şehrinin salgın önleme ve kontrol merkezi Çarşamba günü, şehir genelinde uygulanan kapalı yönetimin Perşembe gününden itibaren aşamalı olarak kaldırılacağını açıkladı. Merkez, ülkenin bir üretim merkezi ve ulusal tahıl ambarı olan şehrin normal yaşama ve üretime düzenli bir şekilde devam edeceğini belirtti. Eyalet Salı günü, 46'sı Changchun'da olmak üzere yerel olarak bulaştığı teyit edilmiş 51 Kovid-19 vakası bildirdi. Eyaletin sağlık komisyonuna göre, Changchun şehrindeki 905 Kovid-19 hastası da iyileşerek Salı günü hastanelerden taburcu edildi. Jilin eyaleti, en son salgında rapor edilen 60.000'den fazla vakaya tanık oldu. Eyalet daha önce, Kovid-19'un bulaşmasını etkili bir şekilde önlemek için Changchun ve Jilin'de trafik kontrolü ve kapalı yönetim gibi önlemler uygulamıştı.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Salı, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title