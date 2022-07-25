Çin'in Changchun Otomobil Fuarında 6,3 Milyar Yuanın Üzerinde İşlem Gerçekleşti - Haberler

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Çin'in Changchun Otomobil Fuarında 6,3 Milyar Yuanın Üzerinde İşlem Gerçekleşti

Xinhua - Güncel
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Çin'in Changchun Otomobil Fuarında 6,3 Milyar Yuanın Üzerinde İşlem Gerçekleşti

CHANGCHUN, 25 Temmuz (Xinhua) -- Pazar günü sona eren 19. Çin (Changchun) Uluslararası Otomobil Fuarı'nda 6,3 milyar yuanın (yaklaşık 933 milyon ABD doları) üzerinde işlem gerçekleşti.

CHANGCHUN, 25 Temmuz (Xinhua) -- Pazar günü sona eren 19. Çin (Changchun) Uluslararası Otomobil Fuarı'nda 6,3 milyar yuanın (yaklaşık 933 milyon ABD doları) üzerinde işlem gerçekleşti. Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da düzenlenen fuarı yaklaşık 618 bin ziyaretçi gezdi. Fuarda 155 markanın toplam 1.330 aracı sergilendi ve 30.000'in üzerinde araç satışı gerçekleşti. Yeni enerjili araçlar (NEV) fuarın öne çıkan ürünleri arasındaydı. Fuarda 18 markaya ait toplam 200'ün üzerinde NEV yer aldı. 310 milyon araç sahibinin bulunduğu Çin dünyanın en büyük otomobil pazarı durumunda. 2021 yılında, otomobil ve otomobille ilgili ürünlerin perakende satışları, Çin'deki toplumsal tüketici malları perakende satışlarının yüzde 9,9'unu oluşturuyordu.

Xinhua / Güncel

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