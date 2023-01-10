Çin'in Changchun Kentindeki Otomobil Sektöründeki Gelişme, Alman Firmalarını Cezbediyor

Çin'in Changchun kentindeki gelişmekte olan otomobil sektörü, yatırım yapmak ve fabrika kurmak için birçok Alman şirketini cezbediyor.

Çin'in Changchun kentindeki gelişmekte olan otomobil sektörü, yatırım yapmak ve fabrika kurmak için birçok Alman şirketini cezbediyor.

Kovid-19 pandemisine rağmen, Çin'in gelecek vaat eden ekonomik beklentileri ve sağlam iş ortamı göz önüne alındığında, birçok Alman şirketi Çin pazarındaki potansiyele göz dikerek uzun vadeli başarı öngörüyor.

SES 1 (Çince): ZHAO HAİYAN, Continental Otomotiv Changchun Limited Şirketi Mali İşler Müdürü:

"Pandemiden kaynaklanan zorluklarla karşı karşıya kalsak bile piyasaya güvenimiz hala tam. 2022'de sabit varlık yatırımımız rekor seviyeye ulaştı, ayrıca yeni ekipman ve teknolojilerin piyasaya tanıtımında çok ilerleme kaydedildi."

SES 2 (Çince): JİANG HUAİSHENG, Vitesco Otomotiv Changchun Limited Şirketi Genel Müdürü:

"Esasen Çin'de otomobil sektörünün bu yıl gelişeceğinden son derece eminiz, bu yüzden de artan yatırım ve Ar-Ge personel kaynaklarıyla Çin'in elektrikli araç pazarındaki payımızı artırabileceğimize inanıyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changchun'dan bildiriyor. (XHTV)