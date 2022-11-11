Çin'in Changchun Kentinde Kayak Sezonu Başladı
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CHANGCHUN, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'daki Miaoxiang Dağı Kayak Merkezi'nde spor yapmanın zevkini çıkaran kayakçılar, 11 Kasım 2022. Jilin'in 2022-2023 kayak sezonu Cuma günü başladı.
CHANGCHUN, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'daki Miaoxiang Dağı Kayak Merkezi'nde spor yapmanın zevkini çıkaran kayakçılar, 11 Kasım 2022. Jilin'in 2022-2023 kayak sezonu Cuma günü başladı. (Fotoğraf: Xu Chang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel