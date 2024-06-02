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Çin'in Chang'e-6 Uzay Aracı Ay'ın Uzak Tarafına İndi

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Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Chang'e-6 keşif aracının Ay'ın uzak tarafına indiğini duyurdu. Araç, insanlık tarihinde ilk kez nadiren keşfedilen bu bölgeden örnekler toplayacak.

ÇEKİM TARİHİ: 2 Haziran 2024

1. Ay'ın uzak tarafına inen Chang'e-6'nın çeşitli görüntüleri

2. Chang'e-6'nın 3 Mayıs'taki fırlatma anından görüntüler

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Chang'e-6 keşif aracının Pazar sabahı Ay'ın uzak tarafına indiğini duyurdu. Araç, insanlık tarihinde ilk kez nadiren keşfedilen bu bölgeden örnekler toplayacak.

Chang'e-6 keşif aracının iniş-kalkış kombinasyonu, Queqiao-2 röle uydusunun desteğiyle Güney Kutbu-Aitken Havzası'nda belirlenen iniş alanına Beijing saatiyle 06.23'te (TSİ 01.23) başarıyla iniş yaptı.

Chang'e-6 bir yörünge aracı, bir geri dönüş aracı, bir iniş aracı ve bir kalkış aracından oluşuyor. Araç bu yıl 3 Mayıs'taki fırlatılışından bu yana Dünya-Ay transferi, Ay'a yakın frenleme, Ay yörüngesi ve iniş alçalması gibi çeşitli aşamalardan geçti.

CNSA, iniş-kalkış kombinasyonunun 30 Mayıs'ta yörünge aracı-geri dönüş aracı kombinasyonundan ayrıldığını belirtti.

Çin, Ay'ın uzak tarafından örnekler toplayıp Dünya'ya getirmek üzere Chang'e-6 uzay aracını fırlatmıştı. Görev, insanlığın Ay keşfi tarihinde kendi türünde bir ilki temsil ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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