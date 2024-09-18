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Çin'in Chang'e-6 Misyonu Ay Örnekleri Üzerine İlk Makale Yayınlandı

Çin'in Chang'e-6 Misyonu Ay Örnekleri Üzerine İlk Makale Yayınlandı
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Çinli bilim insanları, Chang'e-6 misyonunun getirdiği Ay örneklerinin daha önceki örneklerden ayırt edici özellikler taşıdığını açıkladı. Araştırmada bu örneklerin daha düşük yoğunluğa sahip olduğu ve jeokimyasal analizlerinde farklılıklar bulunduğu belirtildi.

BEİJİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çinli bilim insanlarının Chang'e-6 misyonunun Dünya'ya getirdiği Ay örnekleri hakkında yazdığı ilk makale yayımlandı. Cuma günü yayımlanan makalede Chang'e-6 örneklerinin, daha önceki Ay örneklerine kıyasla "ayırt edici özelliklere" sahip olduğunu belirtildi.

Araştırma, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Ulusal Astronomi Gözlemevi, Ay'ın Keşfi ve Uzay Mühendisliği Merkezi ve Beijing Uzay Aracı Sistem Mühendisliği Enstitüsü üyeleri tarafından ortaklaşa yürütüldü. Araştırmayla ilgili makale ise geleneksel Güz Ortası Festivali gününde National Science Review dergisinde yayımlandı.

Araştırmacılar Chang'e-6 toprak örneklerinin önceki örneklere göre daha düşük yoğunluğa sahip olduğunu, bunun da daha gözenekli ve gevşek yapılı bir bileşime işaret ettiğini tespit etti. Ayrıca, Chang'e-6 örneklerinin plajiyoklaz içeriğinin, Chang'e-5 örneklerine göre önemli ölçüde daha yüksekken olivin içeriğininse çok daha düşük düzeyde olduğu gösterildi.

Araştırmada Chang'e-6 taş parçası örneklerinin de temel olarak bazalt, breş, aglutinat, camlar ve lökokrattan oluştuğu belirlendi.

Chang'e-6 Ay örneklerinin jeokimyasal analizinde bu örneklerdeki toryum, uranyum ve potasyum gibi eser elementlerin konsantrasyonunun, Apollo görevleri ve Chang'e-5 göreviyle getirilen örneklerden belirgin şekilde farklı olduğu da bulundu.

Chang'e-6 keşif aracı 3 Mayıs 2024'de Çin'den fırlatılmış, bu görevin dönüş modülü 25 Haziran'da Ay'a iniş yaparak Ay'ın uzak tarafından 1.935,3 gram örnek getirmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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