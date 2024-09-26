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Çin'in Chang'e-6 Keşif Görevi Ay Örnekleri, Havacılık ve Uzay Fuarı'nda Sergilenecek

Çin'in Chang'e-6 Keşif Görevi Ay Örnekleri, Havacılık ve Uzay Fuarı'nda Sergilenecek
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Çin'in Chang'e-6 keşif görevinden elde edilen Ay örnekleri, 12-17 Kasım tarihleri arasında Zhuhai'da düzenlenecek 15. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergilenecek. Fuarda ayrıca birçok yeni teknoloji ürünü ve taşıyıcı roket tanıtılacak.

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Chang'e-6 keşif görevinin Ay'ın uzak tarafından topladığı örnekler, Airshow China olarak da bilinen 15. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergilenecek.

Çin Ulusal Savunma Bilim, Teknoloji ve Sanayi Devlet İdaresi'nden Li Yang, Çarşamba günü yaptığı açıklamada fuarda Chang'e-6 dönüş modülünün de sergileneceğini belirterek, halkın Çin'in uzay endüstrisindeki ilerlemeleri görmesine imkan sağlanacağını söyledi.

12-17 Kasım tarihleri arasında Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenecek havacılık ve uzay fuarında çeşitli uçak modelleri ve taşıyıcı roketler sergilenecek.

Çin Uzay Bilimleri ve Teknoloji Şirketi Sözcüsü Hao Changfeng, fuarda Chang'e-6 keşif aracı ve Uzun Yürüyüş-8A taşıyıcı roketi gibi ilk kez sergilenecek ürünler de dahil olmak üzere yaklaşık 200 yüksek teknoloji ürünü sergiye çıkaracaklarını söyledi. Hao, "Yaklaşık 150 kalem ilk kez sergilenecek ve yeni sergilenen ürünler fuarın yüzde 75'ini oluşturacak" ifadelerini kullandı.

Çin Havacılık Sanayi Kurumu Sözcüsü Wu Jiwei, şirketin 260'tan fazla ürün sergileyeceğini ve kaliteli yeni üretici güçlerdeki gelişmeleri vurgulayacağını açıkladı.

İlk kez 1996 yılında düzenlenen Airshow China, yurtiçi ve yurtdışındaki ileri havacılık ve uzay teknoloji ve ekipmanlarının sergilenmesine yönelik önemli bir etkinlik haline geldi. Fuar, havacılık ve uzay teknoloji ve ekipmanlarında ticari işbirliğinin teşvik edilmesi için de önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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