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Çin'in Chang'e-6 Keşif Aracı Ay'ın Uzak Tarafına İndi

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Çin Ulusal Uzay İdaresi, Chang'e-6 keşif aracının Ay'ın uzak tarafına indiğini duyurdu. Araç, nadiren keşfedilen bu bölgeden örnekler toplayacak.

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi, Chang'e-6 keşif aracının Pazar sabahı Ay'ın uzak tarafına indiğini duyurdu. Araç, insanlık tarihinde ilk kez nadiren keşfedilen bu bölgeden örnekler toplayacak.

Chang'e-6 keşif aracının iniş-kalkış kombinasyonu, Queqiao-2 röle uydusunun desteğiyle Güney Kutbu-Aitken Havzası'nda belirlenen iniş alanına Beijing saatiyle 06.23'te (TSİ 01.23) başarıyla iniş yaptı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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