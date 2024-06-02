Çin'in Chang'e-6 Keşif Aracı Ay'ın Uzak Tarafına İndi
Çin Ulusal Uzay İdaresi, Chang'e-6 keşif aracının Ay'ın uzak tarafına indiğini duyurdu. Araç, nadiren keşfedilen bu bölgeden örnekler toplayacak.
BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi, Chang'e-6 keşif aracının Pazar sabahı Ay'ın uzak tarafına indiğini duyurdu. Araç, insanlık tarihinde ilk kez nadiren keşfedilen bu bölgeden örnekler toplayacak.
Chang'e-6 keşif aracının iniş-kalkış kombinasyonu, Queqiao-2 röle uydusunun desteğiyle Güney Kutbu-Aitken Havzası'nda belirlenen iniş alanına Beijing saatiyle 06.23'te (TSİ 01.23) başarıyla iniş yaptı.