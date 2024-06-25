Çin'in Chang'e-6 Keşif Aracı Ay'dan Örneklerle Dünya'ya İniş Yaptı

BEİJİNG, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Chang'e-6 keşif aracının dönüş modülü, Ay'ın karanlık yüzünden ilk kez toplanan örneklerle Salı günü Dünya'ya iniş yaptı.

Çin Ulusal Uzay İdaresi, dönüş kapsülünün Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Siziwang Sancağı'nda belirlenen alana kusursuz iniş yaptığını ve görevin tam bir başarıyla sonuçlandığını kaydetti.

Chang'e-6, Çin'in uzay keşfi çalışmalarında bu güne kadar gerçekleştirdiği en karmaşık ve zorlu görevlerden biri. Bir yörünge modülü, bir dönüş modülü, bir iniş modülü ve bir kalkış modülünden oluşan Chang'e-6 keşif aracı bu yıl 3 Mayıs'ta uzaya gönderildi ve Dünya-Ay transferi, Ay yakınlarında frenleme, Ay çevresinde yörüngeye girme ve iniş-kalkış modülü kombinasyonu ile yörünge-dönüş modülü kombinasyonunun ayrılması gibi çeşitli aşamalardan geçti.

İniş-kalkış modülü kombinasyonu, Queqiao-2 röle uydusunun desteğiyle 2 Haziran'da Ay'ın uzak tarafındaki Güney Kutbu-Aitken Havzası'nda belirlenen iniş alanına inerek örnek toplama işlemini gerçekleştirdi.

Kalkış modülü 4 Haziran'da örneklerle birlikte Ay yüzeyinden havalanarak Ay yörüngesine girdi. Modül, 6 Haziran'da yörünge-dönüş modülü kombinasyonuyla buluşarak kenetlenme gerçekleştirdi ve örnekleri dönüş modülüne aktardı. Daha sonra kombinasyondan ayrılan kalkış modülü ise uzay çöpü haline gelmemek için yer kontrolü altında Ay'a indi.

Dünya'ya dönmek için uygun fırsatı bekleyen yörünge-dönüş modülü kombinasyonu, Ay yörüngesinde 13 gün geçirdi. İki kez Ay-Dünya transfer manevrası ve bir kez de yörünge düzeltme işlemi gerçekleştiren dönüş modülü, yörünge modülünden ayrılarak örnekleri Dünya'ya getirdi.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Jeoloji ve Jeofizik Enstitüsü'nde araştırmacı olan Yang Wei, "İnsanlığın Ay keşfi tarihinde önemli bir dönüm noktasını temsil eden Chang'e-6 görevi, Ay'ın evriminin daha kapsamlı şekilde anlaşılmasına katkı sunacak" dedi.

Yang, "Yeni örnekler kaçınılmaz şekilde yeni keşiflere kapı açacak. Çin mitolojisinde Ay'a seyahat eden ve Ay'da yaşayan bir kadın olan Chang'e hikayesinden de anlaşılabileceği üzere, Ay'a yönelik merak asırlardır Çin kültürünün derinlerine işlemiş durumda. Çinli bilim insanları an itibarıyla Ay bilimine katkıda bulunma fırsatını iple çekiyor" diye ekledi.