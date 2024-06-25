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Çin'in Chang'e-6 keşif aracı Ay'dan örneklerle Dünya'ya döndü

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Çin'in Chang'e-6 keşif aracının dönüş modülü, Ay'ın karanlık yüzünden ilk kez toplanan örneklerle Salı günü Dünya'ya iniş yaptı. Görev, Çin'in uzay keşif çalışmalarında bir başka kayda değer başarıyı simgeliyor.

BEİJİNG, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Chang'e-6 keşif aracının dönüş modülü, Ay'ın karanlık yüzünden ilk kez toplanan örneklerle Salı günü Dünya'ya iniş yaptı. Görev, Çin'in uzay keşif çalışmalarında bir başka kayda değer başarıyı simgeliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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