Üye Girişi
Haberler

Çin'in Chang'e-6 Ay Keşif Aracı 3 Mayıs'ta Fırlatılacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin (CNSA) açıklamasına göre, Chang'e-6 Ay keşif aracı 3 Mayıs'ta fırlatılacak ve Ay'ın uzak tarafından örnekler toplayacak. Bu görev, insanlık tarihinde türünün ilk örneği olacak.

WENCHANG, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Chang'e-6 Ay keşif aracı 3 Mayıs'ta fırlatılacak.

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin (CNSA) Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre keşif aracı, Ay'ın uzak tarafından örnekler toplayacak. Böylece bu görev insanlık tarihinde türünün ilk örneği olacak.

Açıklamada, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'nde göreve ilişkin hazırlıkların sürdüğü ve Uzun Yürüyüş-5 Y8 taşıyıcı roketine yakında yakıt doldurulacağı belirtildi.

CNSA art arda iki günde de fırlatma için uygun aralığın 50'şer dakikalık kısa bir süre olması nedeniyle roket ekibinin toplam 10 yörünge tasarladığını bildirdi.

Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'nde Çarşamba günü ilgili tüm sistemler fırlatma için kapsamlı şekilde denetlendi.

Merkezdeki meteoroloji sistemi, başarılı bir fırlatma için izleme ve analiz süreçlerini güçlendirdi.

Chang'e-6 Ay keşif aracı ve Uzun Yürüyüş-5 Y8 taşıyıcı roket kombinasyonu Cumartesi günü fırlatma alanına dikey olarak transfer edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Uzay Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Metro ne zaman açılıyor? 1 Mayıs otobüs, Marmaray, vapur ve tramvay ücretsiz mi? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altının kim aldı? 1 Mayıs Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Mayıs askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB Mayıs askerlik celp ve sevk tarihleri! CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 1 Mayıs altın fiyatları yükseldi mi? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 1 Mayıs Euro kaç lira? GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (1 Mayıs) Dolar ne kadar oldu? PSG - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG - B.Dortmund maçı şifresiz mi? KPSS BAŞVURULARI 2024! KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT sınav ve başvuru tarihleri başladı mı? Başvuru ücreti kaç TL? 1 MAYIS SARAÇHANE SON DAKİKA! Saraçhane'de son durum ne? 1 Mayıs kutlamalarında İstanbul'da yaşananlar… 1 Mayıs'ta Borsa İşlem Görecek mi? Resmi Tatilde Borsa Durumu TV YAYIN AKIŞI 1 MAYIS: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Emlak Konut THY kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2024 THY Emlak Konut kura çekilişi sorgulama! 1 Mayıs Çarşamba EFT-HAVALE işlemi yapılır mı? 1 Mayıs'ta FAST ile para gönderilir mi? 1 MAYIS İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ | 1 Mayıs vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu? Hangi vapur hatları iptal edildi? Bahar 11. bölüm izle! Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title