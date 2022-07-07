Çin'in Chang'e-4 Keşif Aracı 44. Ay Gününde Çalışmalarını Tamamladı - Haberler

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Çin'in Chang'e-4 Keşif Aracı 44. Ay Gününde Çalışmalarını Tamamladı

Xinhua - Güncel
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Çin'in Chang'e-4 Keşif Aracı 44. Ay Gününde Çalışmalarını Tamamladı

BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Chang'e-4 keşif aracının iniş aracı ve gezgini, 44. Ay gününde istikrarlı bir şekilde çalıştıktan sonra ay gecesi için uyku moduna alındı.

BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Chang'e-4 keşif aracının iniş aracı ve gezgini, 44. Ay gününde istikrarlı bir şekilde çalıştıktan sonra ay gecesi için uyku moduna alındı. Çin Ulusal Uzay İdaresi'ne bağlı Ay Keşfi ve Uzay Programı Merkezi'ne göre, iniş aracı Çarşamba günü (Beijing saatiyle) sabah 6.00'da ve gezgin Yutu-2 Salı günü 19.14'te uyku moduna alındı. Bir Ay günü Dünya'da 14 güne denk düşüyor ve bir Ay gecesi de aynı uzunluğa sahip. Merkez, güneş enerjisinin olmaması nedeniyle Ay gecesi boyunca uyku moduna geçen Ay gezgininin, Ay'ın uzak tarafında 1239.88 metre yol katettiğini bildirdi.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

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