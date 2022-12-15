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Çin'in Çevrimiçi Perakende Satışları Yılın İlk 11 Ayında Yüzde 4,2 Arttı

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Çin'in Çevrimiçi Perakende Satışları Yılın İlk 11 Ayında Yüzde 4,2 Arttı

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Perşembe günü açıkladığı verilere göre, Çin'in çevrimiçi perakende satışları yılın ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artış gösterdi.

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Perşembe günü açıkladığı verilere göre, Çin'in çevrimiçi perakende satışları yılın ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artış gösterdi.

Bu kapsamda söz konusu dönemde fiziksel malların çevrimiçi satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 yükseldi ve tüketim mallarının toplam perakende satışlarının yüzde 27,1'ine karşılık geldi.

NBS verilerine göre, söz konusu dönemde gıda ve günlük bakkaliye ürünlerinin çevrimiçi perakende satışları geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 15,1 ve yüzde 6,1 yükseldi.

Bakkal ve manav gibi günlük ihtiyaç malzemeleri satan fiziksel dükkanlar da ilgili dönemde pozitif perakende büyümesi bildirdi.

Ülkede tüketim mallarının perakende satışları Ocak-Kasım döneminde, bir yıl öncesine göre yüzde 0,1'lik hafif bir düşüş gösterdi.

NBS yazılı açıklamasında optimize edilmiş Kovid-19 müdahalesi ve tüketim yanlısı önlemlerin uygulanmasıyla Çin'in perakende satışlarının istikrarlı şekilde toparlanmasının beklendiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Güncel Haberler

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