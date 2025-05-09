DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor

DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama
Terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu

PKK kongresi 5-7 Mayıs'ta toplandı: Tarihi kararlar aldık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert sözler: Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı

"Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı"
e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti emlakçıların da kullanımına açıldı

Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı

Çin'in Çevrim İçi Görsel-İşitsel Endüstrisi 2024 Yılında Büyüme Gösterdi

Çin'in Çevrim İçi Görsel-İşitsel Endüstrisi 2024 Yılında Büyüme Gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in yayıncılık ve çevrim içi görsel-işitsel endüstrisi, mikro-dramalar ve dijital medya kullanımındaki artışla 2024 yılında yüzde 5,27 büyüyerek 1,29 trilyon yuan gelir elde etti. Özellikle çevrim içi içerik segmenti ve kısa videoların gelirlerinde dikkat çekici artışlar gözlemlendi.

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in yayıncılık ve çevrim içi görsel-işitsel endüstrisi, mikro-dramalardaki patlama ve dijital medya tüketimindeki istikrarlı artışla 2024 yılında güçlü bir büyüme kaydetti.

Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi tarafından cuma günü yayımlanan resmi bir raporda, sektörün bir önceki yıla göre yüzde 5,27 artışla 1,29 trilyon yuan (178 milyar ABD doları) gelir elde ettiği duyuruldu.

Ödenen abonelikler ve program telif haklarını içeren çevrim içi içerik segmenti, bir önceki yıla göre yüzde 34,6 artış göstererek 183,1 milyar yuan gelir getirdi.

Mobil izleme için uyarlanmış ve hızla büyüyen bir format olan mikro-dramalar hem inovasyon hem de kar için büyümeyi tetikleyen ana unsur olarak ortaya çıktı. Kısa videolar ve canlı yayın platformlarından elde edilen gelirler güçlü seyrini sürdürerek yüzde 5,43 artışla 451,5 milyar yuana ulaştı.

Çin'in çevrim içi eğlence sektörü 2024 yılında hızlı büyümesini sürdürdü. Resmi verilere göre, yetkililer yıl boyunca 219 büyük çevrim içi filme, 166 web dizisine, 659 animasyon yapımına ve 602 mikro-dramaya dağıtım lisansı verdi.

Öte yandan Çinli internet kullanıcıları günde ortalama üç saatten fazla bir süreyi çevrim içi görsel-işitsel içerik izleyerek geçirdi. Bu durum, dijital platformların günlük kültürel tüketim üzerindeki etkisinin giderek büyüdüğünü yansıtıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç Saniye'nin acı ölümü

Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç kızın acı ölümü
Anlaşma tamam gibi! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Anlaşma tamam gibi! İşte Arda Turan'ın yeni takımı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
Türkiye-İspanya maçı Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak

Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'yalan tanıklık' iddiasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu ilk kez hakim karşısına çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.