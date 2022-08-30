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Çin'in Cep Telefonu Üretimi İlk Yedi Ayda Düşüş Gösterdi

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Çin'in Cep Telefonu Üretimi İlk Yedi Ayda Düşüş Gösterdi

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de Salı günü yayınlanan resmi veriler, ülkenin cep telefonu üretiminin yılın ilk yedi ayında düştüğünü gösterdi.

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de Salı günü yayınlanan resmi veriler, ülkenin cep telefonu üretiminin yılın ilk yedi ayında düştüğünü gösterdi. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre, Ocak-Temmuz döneminde ülke, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 düşüşle 863 milyon adet cep telefonu üretti. Bu dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9 düşüşle 665 milyon adet akıllı telefon üretildi. Gümrüklerden alınan veriler ise yılın ilk yedi ayında Çin'in cep telefonu ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,5 düşüşle 470 milyon adede gerilediğini gösterdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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