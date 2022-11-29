Çin'in Çay Sanatı, Küresel Çay Kültürü Severleri Kendine Çekiyor

Wei Zheng, Avustralya'nın Sidney kentindeki Çin Mahallesi'nde çay sanatı sergiliyor, 21 Mayıs 2021. (Fotoğraf: Bai Xuefei/Xinhua)

BEİJİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çay, Çin kültüründe öncü bir rol oynuyor. Dünyanın en büyük çay üreticilerinden biri olan Çin, çay tarımı ve çay hazırlama becerileriyle ünlü. Çin çay sanatı, yalnızca çay seven Çinlileri değil, dünyanın dört bir yanındaki çay kültürü severleri de cezbediyor.

Laos'un Champasak eyaletindeki 36 Manor çay tarlasında Çinli teknisyenler çay yapraklarını işliyor, 25 Mart 2022. (Fotoğraf: Kaikeo Saiyasane/Xinhua)

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou'da bir fincan çayın üzerinde Çincede çay anlamına gelen "cha" karakteri görülüyor, 22 Haziran 2022. (Fotoğraf: Li An/Xinhua)

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Çin sporları ve sanatları "Konfüçyüs Kupası" festivali sırasında bir çay seremonisi gerçekleştiren kadınlar, 14 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)

Amerika Birleşik Devletleri'nin Philadelphia kentinde ziyaretçiler Çin Günü etkinliğinde Çin çay seremonisini deneyimliyor, 17 Haziran 2022. (Fotoğraf: Winston Zhou/Xinhua)

Ruanda'nın başkenti Kigali'de Ruanda Eğitim Üniversitesi'nin Remera Kampüsü'nde bir Ruandalı öğrenci (solda), Konfüçyüs Enstitüsü tarafından düzenlenen Çin kültürü sergisi sırasında ziyaretçilere Çin çayı ikram ediyor, 23 Eylül 2022. (Fotoğraf: Cyril Ndegeya/Xinhua)

Avustralya'nın Sidney kentindeki Çin Mahallesi'nde Wei Zheng (sağdan birinci) Çin tarzı bir çayevinde çay sanatı sergiliyor, 21 Mayıs 2021. (Fotoğraf: Bai Xuefei/Xinhua)

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde düzenlenen Çin Köprüsü Çince Yeterlilik Yarışması sırasında bir yarışmacı çay sanatı sergiliyor, 13 Haziran 2021. (Fotoğraf: Li Xiaogang/Xinhua)