Çin'in Çay İhracatı 2022'de Yüzde 1,59 Arttı Güncel Haberler BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Gümrük Genel İdaresi'nden alınan verilere göre, ülkenin çay ihracatı 2022'de istikrarlı bir büyüme kaydetti. Çin'in güneybatısındaki Guizhou Eyaleti'ne bağlı Pu'an İlçesinde çay yapraklarını toplayan çiftçiler, 23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua) BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Gümrük Genel İdaresi'nden alınan verilere göre, ülkenin çay ihracatı 2022'de istikrarlı bir büyüme kaydetti. İdareye göre, Çin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,59 artışla 375.300 ton çay ihraç etti. Kırılıma bakıldığında, Çin'in yeşil çay ihracatı ülkenin toplam çay ihracatının yüzde 83,6'sına tekabül edecek şekilde, 313.900 ton olarak gerçekleşti. Siyah çay ihracatı toplam ihracatın yüzde 8,9'unu, oolong çayı ihracatı ise yüzde 5,2'sini oluşturdu. Verilere göre Çin'in doğusundaki Fujian Eyaleti, çay ihracat değeri açısından ülke toplamının yüzde 25,52'sini oluşturarak ülkede ilk sırada yer alıyor. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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