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Çin'in çay dış ticaret hacmi arttı

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Çin anakarasında çay dış ticaret hacmi 2024 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,21 artarak 196.400 tona ulaştı.

GUİYANG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin anakarasında çay dış ticaret hacmi 2024 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,21 artarak 196.400 tona ulaştı.

Çin Uluslararası Tarımsal İşbirliğini Geliştirme Derneği Çay Endüstrisi Komitesi'nin verilerine göre, söz konusu dönemde Çin'in çay ithalat hacmi yüzde 41,54 artışla 24.400 tona yükselirken, çay ithalat değeri de yıllık yüzde 10,14 artışla 72 milyon ABD doları oldu.

Çay Endüstrisi Komitesi Genel Sekreteri Wei You, çay ticaretinde bu yılın ilk altı ayında Çin'in en büyük ortaklarının Kuşak ve Yol ülkeleri olduğunu ve Çin ile aralarındaki çay ticaretinin bu dönemde yaklaşık 168.400 tona ulaştığını söyledi.

Komite, Pazar günü Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde düzenlenen bir sanayi konferansında Çin'in Kuşak ve Yol ülkeleriyle çay ticaretine ilişkin yıllık bir rapor yayımladı. Raporda, söz konusu dönemde Kuşak ve Yol ülkeleriyle yapılan çay ticaretindeki en önemli ihracat kaleminin toplam ihracatın yüzde 92,35'ini oluşturan yeşil çay olduğu kaydedildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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