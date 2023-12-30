Çin'in Cari İşlemler Fazlası 2023 Yılında 209 Milyar Dolar Olarak Gerçekleşti

BEİJİNG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin'in cari işlemler fazlası 2023 yılının ilk üç çeyreğinde 209 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nin Cuma günü açıkladığı verilere göre cari işlem fazlasının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı bu dönemde yüzde 1,6 olurken, oran makul ve dengeli bir aralıkta bulunuyor.

İdare, doğrudan yatırımların 15,5 milyar ABD doları tutarında net giriş kaydettiğini açıkladı.

İdarenin Müdür Yardımcısı Wang Chunying, Çin'in büyük pazarının, eksiksiz endüstriyel sisteminin ve üst düzey kurumsal açılımının gelecekte de yabancı yatırımları çekmeye devam edeceğini belirtti.