Çin'in Canberra Büyükelçisi Şiao, iki ülkenin ilişkilerde 'yeni kavşakta' olduğunu söyledi

Çin'in Canberra Büyükelçisi Şiao Çian, Avustralya'da yeni hükümetin göreve gelmesiyle iki ülke ilişkilerinin yeni bir dönemeçte olduğunu belirtti.

Büyükelçi Şiao, hafta sonu Avustralya'nın Perth şehrinde Avustralya-Çin Dostluk Derneği tarafından düzenlenen programda konuştu.

İki ülke ilişkilerine değinen Şiao, "Uluslararası, siyasi ve ekonomik manzarada derin ve karmaşık değişiklikler oluyor. Birçok fırsatla karşı karşıya olan Çin- Avustralya ilişkileri yeni kavşakta." ifadesini kullandı.

Avustralyalı ve Çinli yetkililer, ilişkilerin bozulmasıyla üst düzey teması askıya aldıkları 2020'den bu yana ilk kez dün temaslarda bulunmuştu.

Çin Savunma Bakanı General Vey Fınghı ve Avustralyalı mevkidaşı Richard Marles, Singapur'da yapılan bölgesel güvenlik zirvesinde bir araya gelmişti.

Çin ile Avustralya arasında 2020'de siyasi ve ticari sorunlar çıkmıştı.

Avustralya, iç politikada yabancı etkisini önlemeye yönelik çıkardığı yasa ile bazı Çin yatırımlarına karşı tedbirler almış, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'nin ülkede 5G ağ altyapısı kurmasını yasaklamıştı.

Bu sorunların ardından Pekin yönetimi, Kasım 2020'de Avustralya'dan sığır eti, şarap, ıstakoz, arpa ve kereste ithalatını durdurmuştu.