Çin'in Byd Şirketi, İsrail'de Yeni Enerjili Araç Satacak

KUDÜS, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in önde gelen elektrikli araç üreticisi BYD ve İsrailli otomobil satıcısı Shlomo Motors Salı günü ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarla, ortaklık yaparak BYD'nin yeni enerjili araçlarını bu yılın ilerleyen aylarında İsrail'de satışa çıkaracaklarını duyurdu. BYD yaptığı açıklamada BYD'nin sedan otomobillerinin ilk sevkiyatının, 2022'nin üçüncü çeyreğinde İsrail'in güneyindeki Eilat Limanı'na ulaşmasının planlandığını belirtti. Shlomo tarafından yapılan açıklamadaysa Shlomo'nun Eylül ayından itibaren dört yeni galeri açarak müşterilerin BYD'nin en son modellerini deneyimlemesine imkan vereceği ifade edildi. BYD ile Shlomo arasında 10 yıldan fazla süredir devam eden ortaklık, ilk olarak BYD'nin elektrikli otobüs işi aracılığıyla başlamıştı. Adını "Build Your Dreams" (Düşlerini İnşa Et) ifadesinin kısaltmasından alan ve 1995 yılında kurulan BYD'nin merkezi Shenzhen'de bulunuyor. BYD, güvenli batarya geliştirmeye odaklanan temel teknolojiye sahip. Ayrıca BYD'nin e-Platform 3.0 sistemi, bulut temelli uygulamalar ekosistemi sunuyor ve bataryaların termal verimliliğini artırarak sürüş menzillerinin 1.000 kilometreyi aşmasını sağlıyor. İki şirket, hangi BYD modellerinin İsrail'de satışa sunulacağı konusunda bilgi vermedi.